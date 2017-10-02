Президент Российской Федерации Владимир Путин посетит Туркменистан с официальным визитом

2 октября 2017 года начинается официальный визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Туркменистан, осуществляемый по приглашению президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом сообщает пресс-служба туркменского МИД.

Туркменистан и Россия имеют близкие позиции по таким ключевым вопросам глобальной повестки дня, как сохранение и поддержание всеобщего мира и стабильности, противодействие угрозам международного терроризма, экстремизма, разоруженческая проблематика и урегулирование ситуации в Афганистане.

Обе страны эффективно взаимодействуют по широкому спектру направлений, в том числе в торгово-экономической сфере, энергетическом и транспортно-коммуникационном секторах, а также в вопросах агропромышленного комплекса.

Туркменистан и Российская Федерация отмечают особую значимость продолжения традиционных гуманитарных контактов, в том числе по линии образования, науки и прикладных исследований, культуры и творческих обменов.

По итогам предстоящих переговоров в верхах предусматривается подписание солидного пакета двусторонних документов, нацеленных на дальнейшую активизацию и наращивание взаимовыгодного партнерства на его приоритетных направлениях.

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