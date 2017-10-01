Олимпийский городок столицы Туркменистана будет реорганизован

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил правительству страны разработать программу реорганизации Олимпийского городка Ашхабада. Как передает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, этот вопрос обсуждался на заседании туркменского правительства.

В связи с тем, что V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам успешно проведены, глава государства упразднил Исполнительный комитет по подготовке к этим играм и поручил в течение месяца урегулировать финансовые и иные вопросы Исполкома, а также трудоустроить его работников.

Туркменский лидер дал указания разработать программу коренной реорганизации Олимпийского городка, создав здесь учебно-тренировочную базу для Национального института спорта и туризма.

Глава государства также подчеркнул, что все услуги Олимпийский городок должен оказывать на платной основе, с тем чтобы любой житель столицы мог приобрести абонемент на посещение городка и занятия избранным видом спорта.

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