Туркменистан закупит 250 грузовиков марки «КАМАЗ» Министерство автомобильного транспорта Туркменистана закупит 250 автомобилей марки «КАМАЗ-6520» грузоподъемностью 20 тонн. Как передает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующее постановление на заседании правительства подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов. Подписывая документ, глава государства подчеркнул взаимовыгодный характер сотрудничества Туркменистана с Республикой Татарстан, успешно развивающегося в рамках межгосударственного диалога с Российской Федерацией. © TURKMENISTAN.RU, 2017

Журнал «Туркменистан» Актуально 27.09.2017 ПРИОРИТЕТНЫЕ ПОЗИЦИИ И ИНИЦИАТИВЫ ТУРКМЕНИСТАНА ВНЕСЕНЫ НА РАССМОТРЕНИЕ 72-Й СЕССИИ ГЕНАССАМБЛЕИ ООН 25 сентября 2017 года постоянный представитель Туркменистана при ООН, посол Аксолтан Атаева в ходе общеполитических дискуссий на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН выступила от имени делегации Туркменистана.



