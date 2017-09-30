|30.09.17 09:23
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Туркменистан закупит 250 грузовиков марки «КАМАЗ»
Министерство автомобильного транспорта Туркменистана закупит 250 автомобилей марки «КАМАЗ-6520» грузоподъемностью 20 тонн. Как передает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующее постановление на заседании правительства подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.
Подписывая документ, глава государства подчеркнул взаимовыгодный характер сотрудничества Туркменистана с Республикой Татарстан, успешно развивающегося в рамках межгосударственного диалога с Российской Федерацией.
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