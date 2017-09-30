Президент Туркменистана встретился с помощником и спецпредставителем Генерального секретаря ООН

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял помощника Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирослава Енчу и специального представителя Генерального секретаря ООН, главу Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) Наталью Герман. Представители главы ООН приняли участие в закрытии V Азиатских игр.

Пользуясь случаем, Мирослав Енча представил главе государства вновь назначенного спецпредставителя Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, главу РЦПДЦА Наталью Герман. В ходе встречи стороны обсудили приоритетные аспекты взаимодействия между Туркменистаном и ООН.

В этой связи была отмечена актуальность туркменских инициатив в области глобальной энергетической безопасности, разоружения, мирного урегулирования ситуации в Афганистане, эффективного использования трансграничных водных ресурсов и охраны окружающей среды.

На переговорах стороны также обсудили задачи, стоящие перед Региональным центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, и некоторые проблемы региональной и международной политики, представляющие взаимный интерес.

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