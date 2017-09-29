В Ашхабаде состоялась презентация новой книги президента Туркменистана

В конференц-зале Центра общественных организаций Туркменистана состоялась презентация новой книги президента Гурбангулы Бердымухамедова «Спорт – это путь к дружбе, здоровью и красоте».

В церемонии приняли участие руководители Меджлиса (парламента), члены правительства, главы военных и правоохранительных ведомств, общественных организаций, представители спортивных учреждений и СМИ.

В новой книге главы государства раскрывается роль и значение физкультуры и спорта в жизни человека и общества. На страницах нового издания рассказывается о проделанной в Туркменистане работе и предпринимаемых мерах по развитию массового физкультурно-спортивного движения и спорта высших достижений, о национальных видах спорта, имеющих у туркменского народа многовековые традиции.

Особое внимание в новой книге уделяется V Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам, их программе и участникам.

Один из разделов издания посвящен достопримечательностям Туркменистана, внесенным в Книгу рекордов Гиннесса. Это и украшающий столичный Олимпийский стадион художественно-монументальный образ ахалтекинского скакуна, как самый большой в мире архитектурный символ коня, и Центр водных видов спорта Олимпийского городка – как самый крупный в мире крытый плавательный бассейн.

В отдельный раздел книги вошли выступления президента Гурбангулы Бердымухамедова и поздравительные обращения туркменского лидера к участникам международных форумов и конференций, к спортсменам национальной сборной Туркменистана.

Книга подготовлена и выпущена в свет Туркменской государственной издательской службой на туркменском, английском и русском языках и проиллюстрирована подробными фотоматериалами.

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