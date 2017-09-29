Президент Туркменистана наградил победителей, призеров V Азиатских игр и их тренеров

Президент Гурбангулы Бердымухамедов наградил победителей и призеров V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, а также их тренеров. Церемония награждения состоялась в Центре общественных организаций Туркменистана.

Решением главы государства спортсменам и их тренерам, внесшим особый вклад в победу сборной Туркменистана на Азиаде-2017, присвоены почетные звания «Заслуженный мастер спорта Туркменистана» и «Заслуженный тренер Туркменистана».

Также распоряжением президента Туркменистана туркменские спортсмены – победители и призеры V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, а также их тренеры награждены автомобилями «Тойота Камри» и денежными премиями.

Вручая награды, президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что Азиада -2017 раскрыла колоссальный спортивный потенциал страны, и пожелал туркменским спортсменам и тренерам и впредь достойно представлять Туркменистан на международных спортивных соревнованиях.

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