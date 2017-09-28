На V Азиатских играх подведены итоги в соревнованиях по боулингу

В последний день соревнований на V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде были подведены итоги состязаний по боулингу. Всего в данном виде выступили представители двадцати стран.

Эти соревнования среди мужчин и женщин проходили семь дней в крытом центре для боулинга. Игроки оспаривали чемпионские титулы в одиночном и парном разрядах, а также в групповом турнире.

Лучший показатель в медальном зачете у спортсменов из Республики Корея: семь наград, из которых три «золота» (в мужском парном разряде, одиночном женском и групповом женском разрядах). В их активе также два «серебра» в мужском и женском парном разрядах, а также две «бронзы» в мужском групповом и женском парном разряде.

Второй показатель (четыре медали) у спортсменов из Тайбея. У них на счету одно «золото» в мужском групповом разряде и три «бронзы»: в мужском одиночном разряде, женском парном и женском групповом разрядах.

На счету китайских спортсменов три награды: одна золотая медаль в женском парном разряде и две бронзовые награды в женском одиночном и женском групповом разрядах.

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