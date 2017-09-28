На Азиаде-2017 завершен турнир теннисистов

Состязания по теннису в программе V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде проходили в течение 11 дней в крытом теннисном центре, где среди игроков, представлявших более двадцати стран Азии, были разыграны 5 комплектов медалей в одиночном разряде (мужчины и женщины), парном разряде (мужчины и женщины) и смешанном парном разряде.

Победу в неофициальном медальном зачете на турнире одержали теннисисты Индии, завоевавшие 5 наград, из которых 2 золотые и 3 серебряные. Индийские спортсмены первенствовали в мужском парном и мужском одиночном разрядах, а также были вторыми в мужском одиночном, женском парном и смешанном разрядах.

Второй показатель у теннисистов из Таиланда, в активе которых 5 медалей: 2 «золота» и 3 «бронзы». Таиландские спортсмены были первыми в женском парном и смешанном разряде, а также третьими в мужском парном и двух женских одиночных разрядах.

Спортсмены из Индонезии завоевали на турнире четыре медали. Они были первыми в женском одиночном разряде, вторыми в женском одиночном, и третьими в женском парном и смешанном разрядах.

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