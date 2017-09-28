Определились сильнейшие шахматисты на Азиаде-2017

В последний день Азиады завершились соревнования по шахматам с розыгрышем 10 комплектов медалей среди мужчин и женщин. Турнир прошел в течение семи дней на специализированной арене для игры в шахматы. Медали были разыграны в пяти категориях среди мужчин и женщин в личных и командных поединках. В шахматном турнире Азиады-2017 приняли участие представители более чем двадцати стран.

По итогам соревнований лучший показатель в неофициальном медальном зачете у китайских спортсменов: 11 медалей, из которых пять золотых и шесть серебряных.

Второй показатель у шахматистов из Вьетнама. На их счету три «золота», одно «серебро» и две «бронзы». Высокий уровень игровой подготовки продемонстрировали шахматисты из Ирана, завоевавшие 2 медали: одну золотую и одну серебряную.

Успешным можно назвать итог выступления на турнире шахматистов Туркменистана. На их счету три бронзовые медали. Туркменские спортсмены отличились в мужском командном рапиде, мужском командном рапиде до 23 лет и женском командном блице.

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