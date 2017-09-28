В столице Туркменистана состоялась церемония закрытия Азиады-2017

Итог яркого международного спортивного форума в Ашхабаде венчала торжественная церемония закрытия V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, в которой принял участие президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Красочное действо происходило на переполненном Олимпийском стадионе столицы, вмещающем 45 тысяч зрителей.

В начале церемонии выступил президент Олимпийского совета Азии (ОСА) шейх Ахмад Аль-Фахад Аль-Сабах. Он с восхищением отозвался о красоте туркменской столицы, ее спортивных объектов и гостеприимстве туркменского народа.

По его словам, игры прошли с выдающимся успехом благодаря дальновидности и вниманию президента Туркменистана, и теперь Ашхабад может организовывать еще более крупные спортивные соревнования.

«Вот и закончились игры «Ашхабад-2017», но мы никогда не забудем прекрасное время, проведенное здесь», – сказал глава ОСА.

Обращаясь к спортсменам, он отметил, что каждый из них с гордостью и честью представлял свою страну, своим спортивным мастерством привлекал внимание множества зрителей и вписал новую страницу в историю Азиады.

Шейх Ахмад Аль-Фахад Аль-Сабах поблагодарил туркменских атлетов, продемонстрировавших высокий уровень мастерства и завоевавших множество наград. «Вы принесли много радости своим болельщикам и оказали гостеприимство спортсменам других стран», – сказал он. Слова признательности были адресованы также спонсорам игр и работникам масс-медиа за поддержку и внимание.

Особую благодарность глава ОСА выразил волонтерам. «Своими улыбками вы сделали пребывание многих людей здесь счастливым. Вы продолжили традиции гостеприимства, унаследованные от предков еще со времен Великого Шелкового пути, которому уже две тысячи лет», – отметил президент Олимпийского совета Азии.

Завершая свое выступление, он сказал: «Примите мои поздравления с самыми лучшими из когда-либо проводимых Азиатскими играми в закрытых помещениях и по боевым искусствам! Сегодня игры завершились, но наша дружба и сотрудничество на этом не заканчивается. Ашхабад! Мы снова увидимся с тобой! Потому что мы любим тебя!».

Затем слово было предоставлено Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову. Глава государства поздравил всех спортсменов и тренеров с успешными выступлениями на играх, пожелал им новых спортивных успехов и объявил игры «Ашхабад-2017» закрытыми.

Затем под звуки марша Олимпийского совета Азии был спущен флаг ОСА, а еще через несколько мгновений погас огонь игр, который все 10 дней проведения соревнований горел в чаше над гигантским изображением ахалтекинского скакуна. После этого на арене Олимпийского стадиона состоялось красочное театрализованное представление.

С помощью световой проекции поле стадиона последовательно превращалось в шахматную доску, волейбольную площадку, теннисный корт, где разворачивалось праздничное действо, рассказывающее о влиянии спорта на различные аспекты жизни общества.

Завершилось шоу прощанием с образом ашхабадской Азиады – алабаем Вепалы. Это дружелюбный персонаж все эти дни вдохновлял спортсменов на победу и радовал зрителей, встречая гостей Олимпийского городка и помогая создавать атмосферу веселья и непринужденности. На гигантских мониторах, установленных на стадионе, Вепалы, махая флажками, попрощался со зрителями, словно говоря: «До свидания! Счастливого пути! До новых встреч!».

На этом официальная церемония закрытия V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам завершилась. После этого состоялся праздничный концерт известных туркменских и зарубежных артистов.

Перед зрителями выступили дуэт из Узбекистана Фархад и Ширин, российская певица Нюша, ливанская вокалистка Элисса, турецкий исполнитель Мустафа Сандал, британский певец и музыкант Джон Ньюман и другие артисты.

В заключение концерта его участники вместе со зрителями спели гимн ашхабадской Азиады – песню на слова и музыку Гурбангулы Бердымухамедова «Вперед, вперед, только вперед, любимая родина – Туркменистан».

Торжества на Олимпийском стадионе Ашхабада завершились праздничным фейерверком.

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