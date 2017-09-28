Участники Азиады попрощались с Олимпийским городком

Пришло время для участников Азиады расставаться и с гостеприимной столицей Туркменистана, и с новыми друзьями, обретенными в ходе соревнований. На две недели для почти пяти тысяч спортсменов и тренеров ашхабадский Олимпийский городок стал родным домом.

В просторных гостиничных корпусах были созданы все условия для комфортабельного проживания и восстановления сил после упорных поединков на спортивных аренах. Выходя за порог временного жилища, гости Азиады повсюду встречали искреннее радушие, с удовольствием знакомились с культурными и духовными традициями Туркменистана.

Международный спортивный праздник воплотил в себе замечательные традиции национальных народных торжеств. Его участникам и гостям предоставилась возможность узнать и полюбить туркменскую кухню, попробовав самые разнообразные ее блюда, не только услышать туркменскую музыку, но даже взять уроки игры на национальных инструментах, овладеть первыми навыками ковроткачества, а также прикоснуться к другим страницам национального наследия…

Волонтеры, обслуживающий персонал готовы были рассказать много интересного гостям страны о народных обычаях и обрядах. Среди множества сувениров особой популярностью пользовались в эти дни изображения скакунов и алабаев, вышитые тюбетейки-тахья, папахи-тельпеки и другие произведения художественных ремесел и декоративно-прикладного искусства. В каждом из этих произведений, как в капле воды, отражается богатый мир национального наследия туркмен.

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