На Азиаде-2017 завершились состязания по спортивной борьбе

Среди всех борцовских дисциплин V Азиатских игра в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде самое большое количество участников собрали вольная и греко-римская дисциплины спортивной борьбы. Сорок азиатских государств делегировали своих представителей для участия в престижном борцовском турнире. Мужчины соревновались в обоих видах единоборств, женщины только в состязаниях по вольной борьбе.

Под сводами главной крытой арены Олимпийского городка были разыграны 24 комплекта медалей: 16 комплектов среди мужчин и 8 комплектов среди женщин.

Лучшую подготовку в олимпийском виде единоборств продемонстрировали иранские спортсмены, завоевавшие 16 медалей: 9 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых.

Второй показатель по качеству добытых наград у китайских борцов: 8 наград, из которых пять золотого, две серебряного и одна бронзового достоинства.

Третья по ценности коллекция наград у спортсменов Узбекистана, в активе которых 11 медалей: 3 «золота», 1 «серебро» и 7 «бронз».

Туркменские борцы на этом турнире завоевали 3 серебряные и 4 бронзовые награды. «Серебро» туркменской команде принесли Сапармырат Мырадов, Батыр Оразгулыев и Али Сейхов. «Бронза» на счету Мекана Оразова, Батыра Борджакова, Довлетмырата Оразгылыджова и Сихазберди Овелекова.

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