Свой спор на V Азиатских играх завершили самбисты

Столь популярный вид единоборств, как самбо, уже давно стучится в двери клуба олимпийских дисциплин. Лучшей демонстрацией зрелищности и бескомпромиссности этого вида спорта стал турнир в программе V Азиатских игра в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде.

Представители двух десятков стран мира состязались на специализированной арене боевых искусств в течение трех дней и оспаривали первенство в двух дисциплинах: в спортивном самбо – по семи категориям среди мужчин и женщин, и в боевом самбо – по девяти категориям среди мужчин.

Хозяева соревнований привели самые убедительные аргументы бесспорности своего превосходства над остальными в этом виде единоборств. В их активе 23 медали: 8 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых.

Второй результат в неофициальном медальном зачете показали самбисты Казахстана с 19 медалями, из которых 7 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых. Третий показатель у борцов из Кыргыстана, в активе которых 14 наград: три золотого, три серебряного и восемь бронзового достоинства.

Золотые медали в актив туркменской команды принесли Завар Мадаминов, Чарымырат Аннагурбанов, Ениш Мерданов, Ахмет Танрибердиев, Керимберди Довлетов, Джавланбек Мадаминов, Гульбадам Бабамуратова и Русана Нурджавова.

«Серебро» на счету Вегли Меретгелдиева (62 кг), Вегмырата Мередова (68 кг), Руслана Есгерова (90 кг), Новруза Атаева (боевое самбо, 52 кг), Сердара Ходжамухаммедова (боевое самбо, 90 кг) и Зибы Оруновой (64 кг).

Бронзовые награды завоевали Мухаммет Коссеков (68 кг), Касым Популов (74 кг), Нурбердихан Оразмаммедов (82 кг), Абдылла Бабаев (боевое самбо, 68 кг), Елгюн Солтанов (боевое самбо, 82 кг), Хурма Абдыева (52 кг), Мяхри Акмырадова (56 кг), Ляле Нурыева (72 кг) и Юсупова Дилафруз (72 кг).

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