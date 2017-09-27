Кикбоксеры выявили сильнейших на Азиаде в Ашхабаде

Растущая популярность во всем мире кикбоксинга такова, что сегодня этот зрелищный и эмоциональный вид спорта может поспорить за зрительские симпатии с боксом классическим. Особое распространение кикбоксинг получил в азиатских странах, и потому неудивительно было увидеть на стартах Азиады множество высококлассных мастеров.

Два десятка стран прислали своих представителей для участия в ашхабадском турнире кикбоксеров. Соревнования в этом виде единоборства проходили в течение четырех дней на специализированной арене для тайского бокса и кикбоксинга, где были разыграны 15 комплектов медалей. И мужчины, и женщины пробовали свои силы в четырех дисциплинах: фулл-контакт, лоу-кик, лайт-контакт и сольные композиции.

Победителями турнира по кикбоксингу в неофициальном медальном зачете стали спортсмены Ирана, завоевавшие 12 наград: 5 золотого, 2 серебряного и 5 бронзового достоинства.

Достойную конкуренцию фаворитам составили спортсмены из Туркменистана – на их счету в общей сложности 14 медалей, из которых 4 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых. Неплохо смотрелись на ашхабадском ринге спортсмены из Казахстана, завоевавшие три награды – две золотого и одну бронзового достоинства.

«Золото» сборной Туркменистана принесли Мердан Маммедов, Х. Гельдымаммедов, Мухаммет Алтыбаев и Гочмырат Джуманиязов. «Серебро» на счету Пыгы Силабова, Мекана Аманова, Санджарбека Сапаева, Гульзады Джоракулиевой и Майсы Гупбыковой. Бронзовых наград удостоены Саид Факиров, Шохрат Ягмыров, Сатлык Аллаков), Фарида Кутлимурадова и Сайара Бахрамова.

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