На V Азиатских играх в Ашхабаде завершился футбольный турнир

Семнадцать мужских и семь женских сборных приняли участие в турнире Азиады по футзалу, или, как его еще часто называют, мини-футболу. Турнир футболистов на соревнованиях в Ашхабаде оказался самым продолжительным среди всех остальных видов спорта. Десять дней к удовольствию многочисленных любителей футбола на арене многофункционального спортивного комплекса кипели нешуточные страсти, звучали трели судейских свистков, гремели аплодисменты в честь точных ударов нападающих и удачных вратарских сейвов.

В итоге в турнире мужских команд фортуна оказалась на стороне мастеровитой команды из Ирана. В финале соревнований иранские спортсмены на удивление легко переиграли сильную команду из Узбекистана со счетом 7:1 и завоевали золотые награды.

В матче за третье место награды команда Японии не смогла в основное время переиграть спортсменов из Афганистана и добыла победу только в серии пенальти – 3:1.

В турнире по футзалу среди женщин золотые медали завоевали спортсменки из Таиланда, победившие в финале команду Японии со счетом 3:1. В матче за бронзовые награды спортсменки Ирана одолели соперниц из Китая со счетом 5:1.

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