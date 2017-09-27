Сильнейшие мастера бильярда определились на Азиаде-2017

Представители более чем двух десятков стран мира приняли участие в спорте за медали в бильярдных дисциплинах. Соревнования в этом виде спорта прошли на специализированной арене для игры в бильярд. Десять комплектов наград разыграли мужчины, три комплекта – женщины.

Точность расчета, хладнокровие, виртуозная техника – без этих обязательных качеств не достичь успеха у столов с зеленым сукном. Сумма этих качеств оказалась выше у представителей Поднебесной. В неофициальном медальном зачете китайские мастера кия удостоились восьми наград Азиады: пяти золотых и трех бронзовых.

В именитой компании мастеров не затерялись туркменские бильярдисты. На их счету которых семь наград: два «золота», одно «серебро» и четыре «бронзы». Золотые медали в копилку туркменской сборной принесли Аннамамед Аннамамедов и Ибабекир Бекдурдыев. Серебро на счету Камаладдина Бабаева. Бронза в активе Ибабекира Бекдурдыева, Батыра Гельдыева, Бегенча Айдогдыева и Аннамамеда Аннамамедова.

Третье показатель по количеству завоеванных медалей у спортсменов Ирана, завоевавших пять наград: одну золотого, две серебряного и две бронзового достоинства.

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