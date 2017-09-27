Спортивные танцы завершили свою программу на Азиаде в Ашхабаде

Выступления танцевальных пар проходили в течение двух дней на специализированной арене для тхэквондо и спортивных танцев, где были разыграны 11 комплектов медалей. Пары, представлявшие два десятка стран мира, выступали в стандартных бальных и латиноамериканских танцах.

В одном из самых красивых и зрелищных видов программы Азиады лучшую танцевальную подготовку продемонстрировали спортсмены из Китая, на счету которых 8 наград: 5 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовая.

Второй результат в медальном зачете показали танцевальные пары из Республики Корея, завоевавшие 8 медалей, из которых 3 золотых, 1 серебряная и 4 бронзовые.

У японских спортсменов – третий показатель: 4 медали – одна золотого, две серебряного и одна бронзового достоинства.

Дебютанты столь представительных соревнований – спортсмены из Туркменистана – не остались без наград. Бронзовую медаль на соревнованиях по спортивным танцам завоевала пара в составе Александра Сисекина и Валерии Непомнящей за исполнение сальсы.

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