На Азиаде-2017 завершили выступления тяжелоатлеты

Свои выступления на V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде завершили тяжелоатлеты. К штанге на ашхабадский помост выходили самые сильные люди из более чем 15 стан мира.

Соревнования проходили в течение восьми дней на специализированной арене тяжелой атлетики, где были разыграны 16 комплектов медалей. Состязания проводились среди мужчин и женщин в восьми весовых категориях.

Больше всех медалей высшей пробы добыли атлеты из Китая, завоевавшие шесть золотых наград. Кроме того, на счету спортсменов из Поднебесной одно «серебро» и две «бронзы».

Второй результат по числу завоеванных медалей показали штангисты из Узбекистана. С тяжелоатлетического помоста они увезли домой две золотые, шесть серебряных и одну бронзовую медаль.

Два «золота» и на счету вьетнамских атлетов, однако общее количество завоеванных ими медалей не так велико. К золотым медалям в копилку вьетнамских штангистов добавились одна серебряная и одна бронзовая награды.

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