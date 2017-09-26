На V Азиатских играх определились сильнейшие пловцы

На V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде завершились соревнования в плавательном бассейне. Состязания проходили в течение четырех дней в Центре водных видов спорта, где собрались представители более чем двадцати стран и были разыграны 30 комплектов медалей – по 15 комплектов у мужчин и женщин.

На водной глади лучше других показали себя китайские пловцы. Мужская часть команды из Поднебесной завоевала шесть золотых и шесть серебряных медалей. Китайские девушки «выловили» из бассейна пять золотых, семь серебряных и пять бронзовых наград.

Второго общекомандного результата по числу завоеванных наград добилась команда из Республики Корея. Представители Страны утренней свежести оказались лучшими в пяти заплывах. По четыре раза они добывали «серебро» и «бронзу».

Четыре золотые, пять серебряных и пять бронзовых наград оказались по итогам соревнований в копилке команды Гонконга. Решающий вклад в общий успех внесли девушки этой команды, оставившие на долю мужчин только одну бронзовую медаль.

© TURKMENISTAN.RU, 2017