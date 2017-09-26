Более 500 журналистов из 82 стран мира освещают Азиаду-2017

550 журналистов из 82 стран мира приехали в Ашхабад, чтобы мир узнал о событиях Азиады-2017. Причем если игры охватывают только Азию, Австралию и Океанию, то пресса, помимо перечисленных регионов, представляет еще Европу, Америку и Африку.

Самые многочисленные журналистские бригады прибыли из соседних с Туркменистаном стран – Афганистана и Ирана. Игры вызвали неподдельный интерес в странах СНГ и Балтии: здесь аккредитована пресса Белоруссии, Молдавии, Армении, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Литвы.

Весьма представительный журналистский десант прибыл в Ашхабад из России. Это съемочные группы федеральных и региональных телеканалов, а также сотрудники спортивных изданий. Европейское медиасообщество на играх представляют корреспонденты из Австрии, Болгарии, Великобритании, Италии, Испании, Румынии, Франции и Чехии.

В Олимпийском городке к услугам прессы медиацентр, оснащенный всем необходимым для работы представителей всех видов СМИ.

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