Завершен турнир баскетболистов в программе ашхабадской Азиады

Общедоступность, зрелищность, азарт – это все про баскетбол 3х3, или как его еще называют, уличный баскетбол. В молодом виде спорта (впервые баскетбол 3х3 был включен в программу Азиатских игр в закрытых помещениях в 2009 году во Вьетнаме) еще не сложилось устойчивой мировой табели о рангах, и тут часто побеждают представители далеко не самых авторитетных мировых баскетбольных держав.

Ашхабадский турнир уличного баскетбола собрал под крышей специализированной арены 16 мужских и 12 женских команд. Предварительные игры в двух группах выявили по восемь сильнейших команд, которые продолжили турнир в поединках на выбывание.

В мужском турнире фаворитом считалась команда Катара, представители которой имели опыт побед в розыгрышах мировых кубков. В полуфинале фаворит встретил неожиданное упорное сопротивление сборной Монголии, одолеть которую с трудом удалось с разницей лишь в одно очко – 15:14.

В финале катарцы без особого труда обыграли своих визави из Ирака (22:12), а сборная Монголии сотворила главную сенсацию турнира, победив в матче за третье место сборную Киргизии. Туркменская сборная выбыла на стадии четвертьфиналов, уступив в упорном поединке (12:14) будущим победителям мужского турнира.

А вот женская сборная Туркменистана выступила гораздо успешнее мужчин и дошла до полуфинала, где уступила сборной Таиланда. В матче за третье место туркменские баскетболистки повергли сборную Сирии (15:12) и завоевали в итоге бронзовые медали. Победительницами женского турнира стали спортсменки Таиланда, одолевшие с разницей в два очка (22:20) сборную Узбекистана.

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