На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено более 60 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрирована 61 сделка на 37 миллионов 111 тысяч долларов США.

Предприниматели из Афганистана закупили произведенный на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов автобензин. Кроме того, коммерсанты из России, ОАЭ, Турции, Киргизии и Таджикистан приобрели масло хлопковое рафинированное, ткань джинсовую и пряжу хлопчатобумажную.

За манатные средства бизнесмены из РФ, Великобритании, ОАЭ и Индии приобрели масло хлопковое рафинированное и овечью шерсть на общую сумму более 8 миллионов 71 тысячи манатов. На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили продовольственную пшеницу на сумму свыше 1 миллиона 308 тысяч манатов.

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