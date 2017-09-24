На V Азиатских играх в Ашхабаде определились победители в конкуре

Конкур – новичок спортивной программы Азиады. Этот вид спорта был включен в расписание игр по инициативе хозяев соревнований, поскольку особое отношение к лошадям является неотъемлемой частью всей многовековой туркменской культуры. Конкур – единственный вид спорта игр, который проводился не под крышей на территории Олимпийского городка туркменской столицы, а на открытом воздухе, на аренах конно-спортивного комплекса под Ашхабадом.

Конный спорт – элитная и материально затратная дисциплина, связанная с хлопотами по перевозке, содержанию лошадей и санитарному контролю за их состоянием. Поэтому только восемь стран смогли делегировать свои команды для участия в программе игр. Признанным фаворитами тут считалась команда Саудовской Аравии, в составе которой выступали два призера Олимпийских игр, а также сильная команда Катара.

В программу соревнований вошло преодоление всадниками препятствий на время в индивидуальном и командном зачетах. Третьей дисциплиной стал розыгрыш Кубка ахалтекинского скакуна в индивидуальном зачете, где все всадники выступали на конях ахалтекинской породы.

Победителями в командных соревнованиях по конкуру стали конники из Саудовской Аравии. На их счету больше всего медалей и в неофициальном командном зачете: «золото» и два «серебра».

Катарский наездник Хамад Али Аль Аттия занял первое место в индивидуальных соревнованиях. На счету катарской команды есть еще одна медаль – серебряная.

В соревнованиях на Кубок ахалтекинского скакуна победил представитель Туркменистана Николай Бегларян, выступавший на жеребце по кличке Тойчи.

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