На Азиаде-2017 в Ашхабаде завершились соревнования по велоспорту

Велосипедные гонки на треке – пожалуй, самая сложная техническая дисциплина спортивной программы Азиады-2017. И потому далеко не каждая страна способна обеспечить представительство своих участников в трековых соревнованиях. Под крышей самого крупного и современного велотрека Центральной Азии в течение шести дней медали в отдельных дисциплинах оспаривали представители двенадцати стран.

Состязания проходили в категориях спринтерская и темповая велогонка. Соревнования в спринтерских велогонках проводились по трем дисциплинам: индивидуальный спринт, командный спринт и кейрин. Темповые велогонки включали в себя две дисциплины: командную гонку преследования и омниум.

Всего было разыграно 9 комплектов медалей: 5 среди мужчин и 4 среди женщин. Самые высокие результаты продемонстрировали спортсмены из Гонконга, на счету которых 7 медалей: 5 золотых, 1 серебряная и 1 бронзовая.

Неплохо выступили представители трековой школы Казахстана, завоевавшие 6 наград – 3 «золота», 2 «серебра» и 1 «бронзу». Очевидным успехом следует признать итоговое вступление команды Ирана. В ее копилке три награды: золотая, серебряная и бронзовая.

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