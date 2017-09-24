На ашхабадской Азиаде определились сильнейшие в борьбе на поясах

Турнир атлетов, состязавшихся в борьбе на поясах, собрал представителей более чем 20 стран Азиатского континента. Соревнования проходили в течение пяти дней на главной крытой арене игр, где было разыграно 58 комплектов медалей: 34 среди мужчин и 24 среди женщин.

Все соревнования проходили по системе прямого выбывания. Оставшиеся в финале разыгрывали золотую медаль. Проигравшие на пути к финалу борцы делились на две группы и боролись в «утешительном» этапе. Победители дополнительных этапов соревнований в каждой группе получали бронзовые медали.

Соревнования прошли с подавляющим преимуществом туркменских атлетов, завоевавших в общей сложности 85 медалей, из которых 39 медалей золотого, 23 серебряного и 23 медали бронзового достоинства.

Второй показатель в неофициальном командном зачете у борцов из Киргизии, завоевавших 27 медалей: 5 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых.

Узбекские спортсмены получили в общей сложности 34 награды, но в их активе меньше «золота», чем у киргизских борцов. В Узбекистан отправляются 4 золотые, 12 серебряных и 18 бронзовых медалей.

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