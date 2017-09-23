На V Азиатских играх в Ашхабаде определились победители в соревнованиях по тхэквондо

Корейские спортсмены представляют страну-родоначальницу столь популярного во всем мире вида единоборств, как тхэквондо. Логично было бы предположить, что именно атлеты из Cтраны утренней свежести будут доминировать на турнире в рамках программы V Азиатских игра в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде. Однако главными ниспровергателями авторитетов выступили иранские специалисты по боевым искусствам, победившие в неофициальном командном зачете.

О всеобщей популярности тхэквондо говорит то обстоятельство, что турнир Азиады собрал представителей более чем тридцати стран – пока это неофициальный рекорд игр по численности участников в одном виде спорта. В поединках, проходивших на арене для тхэквондо и спортивных танцев, были разыграны 18 комплектов медалей.

В программе соревнований значились две дисциплины: керуги и пхумсэ.

В дисциплине керуги схватки проходили в семи весовых категориях среди мужчин и женщин. Мужчины боролись в весовых категориях 54, 58, 63, 68, 74, 80 и 87 килограммов. Состязания среди женщин проходили в весовых категориях 46, 49, 53, 57, 62, 67 и 73 килограмма. В дисциплине пхумсэ проходили индивидуальные и командные соревнования среди мужчин и женщин.

Самых высоких показателей в соревнованиях по тхэквондо на Азиаде смогли добиться представители Исламской Республики Иран. Они завоевали для своей страны 13 медалей: 7 – золотых, 2 – серебряные и 4 – бронзовые.

Родоначальники тхэквондо – представители Республики Корея – на этот раз довольствовались более скромными показателями: 4 золотые, 2 серебряные и одна бронзовая награды.

Третий показатель среди лучших сборных команд у спортсменов из Поднебесной. Китайские мастера единоборств увезли с турнира 9 наград: 2 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые.

© TURKMENISTAN.RU, 2017