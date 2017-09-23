В программе V Азиатских игр в Ашхабаде завершились соревнования по борьбе кураш

Более двадцати стран делегировали своих атлетов для участия в соревнованиях по борьбе кураш в программе V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

Традиционными «законодателями мод» в этом виде единоборств выступают мастера национальной борьбы из Узбекистана – страны-родоначальницы борьбы кураш. Очевидная родственность этой дисциплины с правилами туркменской борьбы гореш делала хозяев соревнований основными соперниками узбекских борцов.

Состязания в этом виде единоборства проходили на Арене боевых искусств, где были разыграны 15 комплектов медалей, из них 7 – среди мужчин и 8 – среди женщин. Мужчины соревновались в весовых категориях 60, 66, 73, 81, 90, 100 и свыше 100 килограммов. Женщины боролись в весовых категориях 48, 52, 57, 63, 70, 78, 87, и свыше 87 килограммов.

Соревнования проходили по правилу прямого выбывания проигравшего схватку борца. Бронзовые медали присуждались обоим спортсменам, проигравшим в полуфинальных схватках.

Как и прогнозировали специалисты, в состязаниях по борьбе кураш доминировали борцы из Узбекистана. Они заняли первое место в неофициальном командном зачете, завоевав 10 медалей, из которых девять золотых и одна бронзовая.

На втором месте хозяева игр – борцы из Туркменистана. На счету туркменских спортсменов 20 медалей. Из них 2 золотые, 7 серебряных и 11 бронзовых медалей.

Третий общекомандный показатель у спортсменов их из китайского Тайбея. Они завоевали шесть медалей – по две медали каждого достоинства.

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