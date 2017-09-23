На ашхабадской Азиаде сборной команде беженцев вручены почетные награды и подарки

Сборной команде беженцев, принимающей участие в V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде, от имени Национального олимпийского комитета (НОК) Туркменистана, вручены почетные награды и подарки. Соответствующее распоряжение на заседании туркменского правительства, подписал президент НОК Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Подписывая документ, глава государства отметил, что этот шаг является первой мерой по реализации декларации «О поощрении ценного вклада Олимпийских команд беженцев в укрепление мира и прав человека», принятой по инициативе Туркменистана на 36-й сессии Совета ООН по правам человека. Церемония награждения команды беженцев, состоящей из 9 спортсменов, прошла в Олимпийском городке в Ашхабаде, где проходят игры.

На церемонии было отмечено, что основным направлением внешней политики Туркменистана является сотрудничество с международными гуманитарными организациями. Вручаемые почетные награды являются благодарностью туркменского государства олимпийским командам беженцев за их вклад в укрепление мира и прав человека.

Капитан сборной беженцев Тегла Лорупе поблагодарила Туркменистан за предоставленную возможность принять участие в Азиаде-2017 и инициативу принятия декларации «О поощрении ценного вклада олимпийских команд беженцев в укрепление мира и прав человека».

По словам именитой спортсменки, это придаст новый импульс решению проблем беженцев и лиц без гражданства, так как спорт, основу которого составляют принципы гуманизма, способствует укреплению мира и взаимопонимания.

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