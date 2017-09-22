На ашхабадской Азиаде в соревнованиях по тайскому боксу доминировали родоначальники этого вида спорта

На V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам в соревнованиях по тайскому боксу сильнейшими оказались родоначальники этого вида спорта – спортсмены из Таиланда.

Соревнования проходили четыре дня на рингах арены для тайского бокса и кикбоксинга, где были разыграны 14 комплектов медалей в девяти весовых категориях среди мужчин и в пяти категориях среди женщин.

Скоростной, зрелищный вид единоборств собрал на трибунах истинных ценителей спортивной дисциплины, обретающей с каждым годом все больше приверженцев во многих станах мира.

Победители в неофициальном командном зачете по тайскому боксу – спортсмены из Таиланда – завоевали 10 медалей, из которых 7 золотых и три серебряные.

Второй показатель у атлетов из Исламской Республики Иран: 8 медалей – три «золота», два «серебра» и три «бронзы».

Неплохого результата добились хозяева соревнований – туркменские спортсмены. В медальную копилку своей команды они принесли 11 наград, из которых 2 золотые, 1 серебряная и 8 бронзовых.

Всего же в поединках по тайскому боксу принимали участие спортсмены из более чем 20 стран мира.

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