Команда беженцев благодарна Туркменистану за участие в V Азиатских играх

В медиацентре Олимпийского городка Ашхабада состоялась пресс-конференция команды беженцев, принимающей участие в V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Спортсмены поделились впечатлениями от пребывания в туркменской столице и организации соревнований.

Они особо отметили принятие Советом ООН по правам человека по инициативе Туркменистана декларации «О поощрении ценного вклада олимпийских команд беженцев в укрепление мира и прав человека».

Как сказала капитан команды беженцев, легендарная бегунья на марафонскую дистанцию из Кении Тегла Лорупе, команда высоко оценивает решение об участии в этих соревнованиях и роль Туркменистана в принятии декларации о командах беженцев.

«Мы благодарим Олимпийский совет Азии и Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, при поддержке которых наша команда принимает участие в V Азиатских играх. Мы готовились к ним в течение нескольких месяцев недалеко от столицы Кении. Среди беженцев много выдающихся спортсменов, но, сожалению, многие из них не имеют возможности реализовать себя, использовать свое право на участие в международных соревнованиях. В этой связи считаю, что инициатива Туркменистана даст новый импульс к решению проблем беженцев и лиц без гражданства», – отметила Тегла Лорупе.

Также спортсмены-беженцы подчеркнули, что большим открытием для них стал Туркменистан, гостеприимный и радушный народ страны.

«Я желаю туркменскому народу, чтобы на этой гостеприимной земле всегда царили мир и согласие, чтобы независимый нейтральный Туркменистан процветал», – сказала на пресс-конференции Тегла Лорупе.

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