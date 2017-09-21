На V Азиатских играх финишировали легкоатлеты

На проходящих в Ашхабаде V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам завершились соревнования по легкой атлетике. Всего в легкоатлетических соревнованиях принимали участие представители более чем сорока стран.

Состязания в этом виде спорта проходили в течение трех дней в крытой легкоатлетической арене, где было разыграно 26 комплектов медалей. Мужчины и женщины соревновались в беге на 60, 400, 800, 1500, 3000 метров, а также в беге на 60 метров с барьерами и в эстафетном беге 4х400 метров. В программу соревнований вошли также прыжки в длину и в высоту, тройной прыжок, прыжки с шестом, толкание ядра, смешанные дисциплины и семиборье.

Общекомандную победу в легкоатлетических дисциплинах одержали спортсмены Казахстана. В их активе 10 наград, из которых 6 золотых, 1 серебряная и 3 бронзовые медали. Второй показатель у атлетов из Индии, которые завоевали 8 наград: 5 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовая медаль.

В общекомандной копилке спортсменов из Саудовской Аравии 5 медалей, из которых две золотые и три серебряные.

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