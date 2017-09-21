В Туркменистане внедряется электронная система оплаты в общественном транспорте

Общественный транспорт Ашхабада в сентябре начал переходить на новую, электронную систему оплаты услуг. Она призвана значительно упростить процедуру оплаты проезда и исключить здесь использование наличных денег.

В настоящее время в Ашхабаде в продаже появились электронные карты трех видов – общие, для учащихся школ, а также для пенсионеров. Общие бесконтактные карты действуют по принципу электронного кошелька, с которого автоматически снимаются наличные средства при взаимодействии со считывающими устройствами, установленными на всех столичных автобусах. При этом стоимость проезда остается прежней – 30 тенге.

Электронные карты для школьников и пенсионеров действуют иначе – они пополняются один раз в месяц на сумму 1 и 2 маната соответственно. Данная операция позволяет им беспрепятственно пользоваться общественным автотранспортом в течение 30 дней со дня оплаты, после чего ту же самую карту можно пополнить в почтовых отделениях, на автоматических терминалах самообслуживания и в филиалах банка «Сенагат» («Промышленность») – основного исполнителя работ по внедрению системы электронной оплаты.

Пассажиры, не пополнившие счет вовремя, смогут совершить несколько поездок в кредит. После пополнения карты долг погашается автоматически.

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