В столице Туркменистана избран новый президент Азиатской конфедерации киберспорта

В ходе Генеральной ассамблеи Азиатской конфедерации киберспорта (Electronic Sports) в Ашхабаде состоялись выборы нового президента и вице-президентов организации.

Президентом Азиатской конфедерации киберспорта стал Кеннет Фок (Гонконг). Он также он является вице-президентом Национального олимпийского комитета Гонконга. Вице-президентами Азиатской конфедерации избраны представители Казахстана, Катара, Индии и Вьетнама.

Киберспорт в настоящее время стремительно набирает популярность. Он включен в программу V Азиатских игр в закрытых помещения и по боевым искусствам как демонстрационный вид спорта. Призерам в этом виде спорта будут вручены медали, однако в общемедальном зачете эти награды учитываться не будут.

В настоящее время ведутся переговоры о включении киберспорта в программу Азиатских игр, которые пройдут в будущем году в Джакарте (Индонезия).

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