Мастера джиу-джитсу выявили сильнейших на V Азиатских играх в Ашхабаде

На V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде завершились соревнования по джиу-джитсу. Здесь среди мужчин и женщин был разыгран 21 комплект медалей.

Хозяева соревнований – туркменские представители спортивных единоборств – оправдали свой статус фаворитов соревнований. Убедительную победу в неофициальном командном зачете одержали мастера джиу-джитсу из Туркменистана, завоевавшие 19 медалей, из которых 7 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых. Не отстали от сильной половины человечества и представительницы слабого пола. Вклад туркменских девушек в общую победу оказался весьма значительным.

Чуть меньший, чем у хозяев, медальный урожай собрали специалисты по джиу-джитсу из Таиланда, которые были удостоены 12 наград, из которых 4 награды золотые, 2 серебряные и 6 бронзовых.

13 медалей различного достоинства увозят с собой борцы из Объединенных Арабских Эмиратов. На их счету 3 золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых медалей.

Всего в соревнованиях по джиу-джитсу участвовали представители 19 стран.

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