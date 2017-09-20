Владислав Третьяк и Ирина Роднина – гости Азиады-2017

Среди многочисленных гостей, приехавших в Ашхабад на V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, – легендарный хоккеист Владислав Третьяк и прославленная фигуристка Ирина Роднина.

У многократных олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы в Туркменистане много поклонников. Встреча звезд мирового спорта со своими болельщиками состоялась в Центральном доме офицеров Министерства обороны Туркменистана, где задать вопросы прославленным спортсменам смогли хоккеисты команды оборонного ведомства «Ватанчи» («Патриот»).

Третьяк и Роднина с удовольствием согласились на эту встречу, ведь их спортивная судьба неразрывно связана с прославленным армейским спортивным клубом ЦСКА. Гости не только рассказали молодым спортсменам о себе, но и дали ценные советы по подготовке к соревнованиям.

Они высоко оценили уровень подготовки и проведения V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, а также рассказали о своем видении перспектив развития в Туркменистане массового спорта и спорта высших достижений, в том числе его зимних видов.

По окончании встречи Владислав Третьяк и Ирина Роднина, пожелав ребятам успехов, оставили памятные записи в книге почетных гостей Центрального дома офицеров и пообещали приехать в ноябре этого года для проведения мастер-классов.

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