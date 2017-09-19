Туркменская национальная борьба открыла медальный зачет Азиады-2017

Ожидаемым триумфом хозяев соревнований завершились состязания по туркменской национальной борьбе гореш в программе V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Медали в этом в этом виде единоборств оспаривали спортсмены из 9 стран: Афганистана, Индонезии, Ирана, Монголии, Пакистана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Филиппин.

Состязания проводились в вольном и классическом стилях, в пяти весовых категориях у женщин и в восьми категориях у мужчин. Всего было разыграно 26 комплектов наград.

Соревнования по борьбе гореш прошли при подавляющем преимуществе туркменских атлетов. В вольном стиле они завоевали 10 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых наград. Не менее успешно туркменские борцы выступили в классическом стиле. Здесь туркменские спортсмены завоевали 13 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовые награды.

Самое большое сопротивление «диктату» туркменских борцов в борьбе гореш оказали узбекские спортсмены. Они завоевали две золотые награды в вольном стиле, а также двадцать бронзовых и четыре серебряные медали в классической и вольной категориях. Среди призеров также борцы из Монголии, Таджикистана, Казахстана, Пакистана, Ирана, Афганистана.

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