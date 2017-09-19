Председатель Национального собрания Азербайджана провел переговоры в Меджлисе Туркменистана

В Меджлисе (парламенте) Туркменистана состоялась встреча с председателем Национального собрания Азербайджанской Республики (Милли Меджлиса) Октаем Асадовым, прибывшим в Ашхабад для участия в открытии V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

В ходе встречи стороны обсудили приоритетные направления и перспективы межпарламентского сотрудничества двух государств. Стороны выразили единое мнение, что многовековые традиции добрососедства, общность истории и духовных ценностей двух братских народов способствуют активизации партнерства между законодательными органами двух государств.

Глава азербайджанского парламента был ознакомлен с основными функциями и задачами Меджлиса Туркменистана, его составом и направлениями деятельности.

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