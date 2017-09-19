В парламенте Туркменистана состоялась встреча с делегацией Японии

В Меджлисе (парламенте) Туркменистана состоялась встреча с делегацией Японии во главе с руководителем Парламентской ассоциации японо-туркменской дружбы Эндо Тошиаки, прибывшей в Ашхабад на открытие V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

В ходе беседы стороны высказались за укрепление межпарламентских связей как неотъемлемой составляющей двусторонних отношений, а также за стимулирование обмена опытом в законотворческой сфере.

Как сказал глава японской делегации, этому призвана способствовать и деятельность Парламентской ассоциации японо-туркменской дружбы. Он отметил, что создание этой структуры является не только отражением высокого уровня межгосударственного диалога, но и стремлением парламентариев Японии внести свой вклад в развитие эффективного сотрудничества с Туркменистаном.

© TURKMENISTAN.RU, 2017