В МИД Туркменистана обсудили декларацию ООН о командах беженцев

В МИД Туркменистана состоялось совещание, посвященное принятию по инициативе Туркменистана на 36-й сессии Совета ООН по правам человека декларации «О поощрении ценного вклада олимпийских команд беженцев в укрепление мира и прав человека».

В мероприятии приняли участие туркменские дипломаты, политологи, представители общественных организаций, СМИ, преподаватели и студенты высших учебных заведений.

Выступавшие подчеркивали, что Туркменистан успешно проводит миролюбивый внешнеполитический курс, нацеленный на укрепление партнерства с различными государствами и международными структурами.

В числе ключевых векторов международного сотрудничества в гуманитарной сфере рассматриваются вопросы миграции, предоставления убежища, обеспечения прав беженцев и лиц без гражданства.

Знакомя участников совещания с основными положениями декларации, докладчики отметили, что в документе подчеркивается важность участия команды беженцев в спортивных мероприятиях, призванных привлечь внимание международного сообщества к масштабам нынешнего кризиса беженцев и повысить осведомленность о необходимости решения данной проблемы.

В этой связи было подчеркнуто значение инициативы Туркменистана об участии в V Азиатских играх сборной беженцев. Данный факт рассматривается в качестве средства борьбы со всеми формами дискриминации и средства содействия миру, устойчивому развитию и правам человека.

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