Спортсменов-беженцев поддержали в ООН по инициативе Туркменистана

В Женеве Совет ООН по правам человека (СПЧ ООН) принял инициированное туркменской стороной совместное заявление Туркменистана и Бразилии «О поощрении ценного вклада олимпийских команд беженцев в укрепление мира и прав человека».

Согласно данному документу, страны – члены СПЧ ООН приветствуют участие беженцев и команд беженцев в крупных международных спортивных мероприятиях, которые были впервые представлены на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году, на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне в 2017 году, а также на V Азиатских играх в закрытых помещениях и боевому искусству Ашхабаде.

В заявлении также отмечается, что, являясь символом надежды во всем мире, команда беженцев, участвующая в спортивных мероприятиях, привлечет внимание международного сообщества к масштабам нынешнего кризиса беженцев и повысит осведомленность о необходимости решения этой проблем.

Страны, поддерживающие это заявление, приветствуют участие команды беженцев в крупных спортивных мероприятиях в качестве средства борьбы со всеми формами дискриминации и средства содействия миру, устойчивому развитию и борьбы за права человека. В духе взаимного уважения и дружбы страны – члены Совета призвали все государства – члены ООН поддержать инициативы по участию команд беженцев в крупных международных спортивных соревнованиях, одновременно решительно поощряя принимающие страны к их осуществлению.

Соавторами данного заявления выступили ряд государств – членов ООН, в том числе Афганистан, Азербайджан, Аргентина, Республика Беларусь, Бразилия, Китай, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гондурас, Франция, Грузия, Япония, Казахстан, Кыргызстан, Марокко, Панама, Перу, Румыния, Судан, Южная Корея, Сирийская Арабская Республика, Таджикистан, США, Уругвай, Узбекистан и другие.

Необходимо отметить, что часть этих стран в ближайшие годы будут принимать у себя крупнейшие международные соревнования: Южная Корея принимает XXIII зимние Олимпийские игры в 2018 году, Перу принимает XVIII Панамериканские игры в 2019 году, Япония принимает XXXII летние Олимпийские игры в 2020 году, Китай принимает XXIV зимние Олимпийские игры в 2022 году, Франция принимает XXXIII летние Олимпийские игры в 2024 году, США принимают XXXIV летние Олимпийские игры в 2028 году.

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