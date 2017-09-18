В столице Туркменистана прошла торжественная церемония открытия V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам

В Ашхабаде состоялась церемония открытия V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, в которой принял участие Президент страны Гурбангулы Бердымухамедов.

Для участия в торжествах по случаю начала Игр в туркменскую столицу прибыли Президенты Армении Серж Саргсян, Афганистана – Мохаммад Ашраф Гани, Казахстана – Нурсултан Назарбаев, Республики Молдовы – Игорь Додон, Узбекистана – Шавкат Мирзиёев, Таджикистана – Эмомали Рахмон, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, Президент Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов, Председатель исполкома – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев и другие высокопоставленные гости.

Церемония открытия прошла на Олимпийском стадионе Ашхабада, который был специально построен для проведения Азиады-2017. Праздничное действо началось с внесения на переполненный стадион Государственного флага Туркменистана и флага Олимпийского совета Азии.

С приветственным словом к руководителям и членам делегаций, гостям, участникам Игр и соотечественникам обратился Президент Гурбангулы Бердымухамедов. Глава туркменского государства поздравил со стартом V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам жителей Туркменистана и международную спортивную общественность. Он напомнил, что семь лет назад – 17 декабря 2010 года – в городе Эль-Кувейт был подписан документ между Олимпийским комитетом Туркменистана и Олимпийским советом Азии о проведении в 2017 году в Туркменистане V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам. В этой связи глава государства выразил большую признательность Олимпийскому совету Азии, его президенту шейху Ахмаду Аль Фахад Аль-Сабаху за это решение и за оказанное доверие.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов выразил признательность всем зарубежным друзьям и партнерам за оказанную в подготовительный период помощь и содействие. Отметив, что Игры впервые проводятся в государстве, представляющем Центральную Азию, туркменский лидер выразил уверенность, что этот фактор придаст мощный импульс развитию спорта в регионе и впредь будет способствовать его более тесному и активному вовлечению в международную спортивную деятельность.

Впервые в истории этих соревнований помимо делегаций Азиатского континента в них примут участие и спортсмены из 19 государств Океании. В общей сложности 65 команд будут состязаться по 21 виду спорта.

Как сказал глава государства, предметом особой гордости является то, что впервые в Азиатских играх участвует и спортивная команда беженцев.

«Руководствуясь высокими гуманистическими идеалами олимпийского движения, Туркменистан предложил проект совместной декларации о поощрении большого вклада олимпийской команды беженцев в дело укрепления мира и безопасности. Этот проект будет представлен на рассмотрение предстоящей в Женеве 36-й сессии Совета по правам человека», – сказал Гурбангулы Бердымухамедов.

Он также подчеркнул, что для Туркменистана большая честь принимать представителей десятков государств и народов. «Мы с полным основанием можем констатировать, что делегирование Туркменистану права провести эти Игры является плодом последовательной реализации нашей страной миролюбивой, нейтральной, конструктивной и поистине добрососедской внешней политики», – отметил глава государства.

По его словам, туркменская сторона сделает все необходимое для проведения на высочайшем уровне в 2017 году в городе Ашхабаде V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, приложит максимум усилий, чтобы все участники этих Игр почувствовали на туркменской земле гостеприимство и радушие туркменского народа.

Под звуки Государственного гимна Туркменистана над стадионом был поднят Государственный флаг Туркменистана.

Затем слово было предоставлено Президенту Олимпийского совета Азии (ОСА) шейху Ахмаду Аль-Фахад Аль Сабаху, который начал свое выступление со словами: «Добрый вечер, Ашхабад! Добрый вечер, Туркменистан! Привет Азии, привет Океании в прекрасной столице – хозяйке V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам!»

Глава ОСА отметил, что благодаря энергичному вниманию Президента Туркменистана, который руководил каждым шагом в подготовительном процессе, Ашхабад смог построить спортивные сооружения мирового класса и отличную среду для всех спортсменов.

«Я уверен, что мы станет свидетелями действительно захватывающих и успешных Игр», – сказал шейх, подчеркнув, что ему очень приятно приветствовать спортсменов Океании и команду беженцев, которые впервые участвуют в Азиатских играх. Также Президент ОСА напомнил, что Международный олимпийский комитет под руководством Президента Томаса Баха прилагает все усилия, чтобы предоставить мужчинам и женщинам из всех слоев общества возможность заниматься спортом.

Он призвал участников соревнований продемонстрировать все свои возможности и лучшие результаты, а вне состязательной программы – ближе познакомиться с богатой историей и уникальной культурой туркменского народа. Руководитель ОСА поблагодарил местные и региональные компании, международные корпорации и глобальные бренды за участие в спонсорстве Игр, их поддержку и веру в общий успех. Глава Олимпийского совета Азии отметил также роль СМИ, выразил слова благодарности волонтерам за их работу, а также ашхабадцам и всему народу Туркменистана за гостеприимство и радушие.

После этого на стадионе был поднят флаг Олимпийского совета Азии.

На этом завершилась официальная часть открытия, и началось массовое красочное шоу, которое длилось около 4 часов. При его проведении были использованы современные технологические возможности, а в самом праздничном действе приняли участие около семи с половиной тысяч исполнителей, и были задействованы около двухсот животных (коней, верблюдов, собак).

Организаторы шоу через театрализованные представления, песни и танцы, рассказали об истории и культуре Туркменистана, начиная от античной Парфии и страны Маргуш, включая средневековый период, и заканчивая сегодняшним днем. Арена стадиона превращалась то в цветущие луга, то в прекрасный гигантский ковер, то в бескрайние пески, по которым движется торговый караван, напоминая всем о Великом Шелковом пути. Завершил этот экскурс в историю образ современного Туркменистана и его беломраморной столицы – Ашхабада.

После этого стартовал парад спортивных делегаций, приехавших для участия в V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Шествие открыли юноша с алабаем, ставшим образом Игр, а также мальчики, несущие на руках щенков этой породы. За ними в алфавитном порядке прошли сборные команды 64 стран Азии и Океании, а также команда беженцев, впервые принимающая участие в Азиатских играх. Завершила парад сборная команда Туркменистана – самая многочисленная команда на Играх.

Выход туркменских спортсменов сопровождала песня президента Гурбангулы Бердымухамедова «Вперед, только вперед, любимая Отчизна – Туркменистан!», избранная гимном Азиады -2017.

Большой интерес зрителей вызвало выступление конноспортивной группы «Галкыныш» («Возрождение») Ахалтекинского конного комплекса президента Туркменистана. Юные всадники и всадницы на великолепных ахалтекинцах привели публику в восторг, на всем скаку исполняя приемы джигитовки и акробатические номера.

В заключение ведущие шоу объявили, что к стадиону приближается группа всадников, которые десять дней назад зажгли факел Азиады-2017 на самом крупном газовом месторождении Туркменистана «Галкыныш».

В центре стадиона «выросла» старинная башня, над которой нависла восьмиугольная звезда. Всадники с огнем Игр вихрем ворвались на стадион и проскакали круг почета. После этого всадник с горящим факелом поднялся на вершину башни и, подняв скакуна на дыбы, достал факелом до восьмигранной звезды, которая тут же воспламенилась. Этот огонь по двум проводам взлетел вверх, к чаше, сооруженной над головой гигантского скакуна, украшающего купол Олимпийского стадиона. Через мгновение в чаше загорелся огонь V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

Финалом этого масштабного шоу стал праздничный салют, расцветивший ночное небо Ашхабада тысячами разноцветных огней.

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