На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключены 52 сделки

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрированы 52 сделки на 14 миллионов долларов США.

Бизнесмены из Таджикистана и Афганистана закупили произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ) автобензин, гидроочищенное дизельное топливо и топочный мазут. Также коммерсантам из России, Швейцарии, ОАЭ, Турции, Кипра, Грузии, Пакистана и Афганистана реализованы махровые изделия, хлопчатобумажная пряжа, хлопок-волокно и продовольственная пшеница.

На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили полипропилен (ТКНПЗ) и продовольственную пшеницу на сумму свыше 2 миллионов 450 тысяч манатов.

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