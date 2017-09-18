Делегация Совета Федерации России была принята в Меджлисе Туркменистана

В Меджлисе (парламенте) Туркменистана состоялась встреча с делегацией Совета Федерации России во главе со спикером Валентиной Матвиенко, прибывшей в Ашхабад на открытие V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам развития туркмено-российских межгосударственных отношений и дальнейшего развития двустороннего межпарламентского сотрудничества.

Стороны обсудили аспекты взаимодействия между профильными комитетами Меджлиса Туркменистана и Совета Федерации РФ. Особое внимание было также уделено содействию законодателей двух стран региональным торгово-экономическим отношениям, активизации культурно-гуманитарных контактов, связям в сфере образования и науки.

Члены российской делегации были ознакомлены с важными аспектами осуществляемой в Туркменистане правовой реформы. В данной связи подчеркивалось, что важными направлениями деятельности Меджлиса являются изучение мирового опыта в области обеспечения гражданских прав и свобод, укрепления демократических принципов в жизни общества, охраны материнства и детства и повышения социальной защищенности граждан.

Отмечая, что Туркменистан и Российская Федерация придают большое значение развитию конструктивного межгосударственного диалога, участники встречи высказались за укрепление эффективного взаимодействия, в том числе через регулярный обмен парламентскими делегациями.

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