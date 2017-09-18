Президент Туркменистана награжден орденом Республики Татарстан

Президент Гурбангулы Бердымухамедов встретился с президентом Республики Татарстан Российской Федерации Рустамом Миннихановым, прибывшим в столицу Туркменистана на открытие V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о новых возможностях диверсификации сотрудничества между Туркменистаном и Республикой Татарстан. В числе приоритетных векторов партнерства были названы топливно-энергетический комплекс, торгово-экономическая сфера, сельское хозяйство, туризм и спорт.

Особое внимание было уделено взаимодействию в культурно-гуманитарной сфере, вопросам расширения партнерства между научными и учебно-образовательными центрами.

Затем состоялась церемония награждения президента Гурбангулы Бердымухамедова государственной наградой Республики Татарстан – орденом «Дуслык» («Дружба»), которую вручил Рустам Минниханов.

От имени народа Республики Татарстан он высказал благодарность туркменскому лидеру за личный вклад в развитие отношений между Туркменистаном и Татарстаном, базирующихся на глубоких исторических корнях, общности духовных ценностей и культурных традиций. Туркменский лидер в свою очередь отметил, что воспринимает эту награду как высокую оценку миролюбивой и созидательной политики, проводимой нейтральным Туркменистаном, а также как свидетельство успешности туркмено-татарстанского сотрудничества.

Республика Татарстан является важным партнером Туркменистана, сказал Гурбангулы Бердымухамедов, подчеркнув, что туркменская сторона уделяет большое внимание взаимодействию с партнерами из Татарстана в торгово-экономической сфере, реализации совместных проектов в нефтегазовой и химической промышленности.

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