Президент Туркменистана принял главу Исполкома СНГ

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял председателя Исполнительного комитета – исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева, прибывшего в Ашхабад на церемонию открытия Азиады-2017.

В ходе встречи туркменский лидер и его гость обменялись мнениями о состоянии и перспективах партнерства в рамках Содружества, выстраиваемого на долгосрочной и взаимовыгодной основе.

Как отметил глава государства, будучи ассоциированным членом данной структуры, нейтральный Туркменистан проводит политику широкого отрудничества в формате СНГ. «Мы намерены и впредь активно содействовать всемерному укреплению плодотворных экономических и культурно-гуманитарных связей на пространстве СНГ, как на двусторонней, так и на многосторонней основах», – сказал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

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