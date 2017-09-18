Президент Туркменистана провел переговоры с главой Узбекистана

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, прибывшим в Ашхабад для участия в церемонии открытия V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

Лидеры двух стран обменялись мнениями о возможностях реализации новых совместных проектов. Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиеев высказались за активное наращивание взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, стимулирование тесных деловых связей, а также за углубление традиционных гуманитарных контактов.

Стороны отметили важность активизации культурного обмена и научных контактов в целях изучения историко-культурного наследия двух народов. В этой связи была выражена взаимная заинтересованность в организации на регулярной основе международных конференций и симпозиумов с участием ученых и специалистов двух стран.

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