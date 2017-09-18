Главы Туркменистана и Казахстана обсудили развитие экономического партнерства

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым, прибывшим в Ашхабад для участия в торжествах в честь открытия V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

Главы двух стран обсудили нынешнее состояние и перспективы межгосударственного взаимодействия. Стороны высказались за активное наращивание взаимовыгодного торгово-экономического взаимодействия, а также расширение деловых, гуманитарных, научно-образовательных контактов.

Стороны подчеркнули, что новые импульсы к развитию двустороннего сотрудничества были даны в ходе официального визита Гурбангулы Бердымухамедова в Республику Казахстан, а также посещения туркменским лидером Астаны для участия в открытии Всемирной выставки «ЭКСПО 2017».

Главы двух государств в числе наиболее важных сфер партнерства назвали энергетику и транспорт. В этой связи на встрече была отмечена исключительная важность проекта по созданию транспортного коридора «Север – Юг» – прокладки железной дороги Казахстан – Туркменистан – Иран. Наряду с этим главы государств высказались за углубление традиционного взаимодействия в гуманитарной сфере, в том числе по линиям культуры, спорта и туризма.

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