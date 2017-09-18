Президенты Туркменистана и Таджикистана обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Президент Гурбангулы Бердымухамедов встретился с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, прибывшим в Туркменистан на открытие V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

В ходе встречи лидеры Туркменистана и Таджикистана высоко оценили уровень и динамику развития межгосударственного диалога. Стороны отметили взаимную заинтересованность в активизации контактов в транспортной сфере, импульс которым придаст реализация проекта строительства железной дороги Туркменистан – Афганистан – Таджикистан.

Стороны также подчеркнули перспективность активизации взаимодействия в сферах электроэнергетики, торговли, нефтегазовой промышленности и сельского хозяйства.

Главы двух государств подтвердили готовность к дальнейшему наращиванию партнерства как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.

В этой связи Гурбангулы Бердымухамедов и Эмомали Рахмон отметили схожесть позиций по многим аспектам региональной и международной политики, а также подчеркнули важность углубления сотрудничества в деле обеспечения энергетической безопасности и консолидации усилий в решении экологических проблем.

Также стороны отметили взаимную заинтересованность в реализации совместных проектов в области науки, образования, культуры и спорта.

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