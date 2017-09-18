Президент Туркменистана провел переговоры с президентом Афганистана

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с президентом Афганистана Мохаммадом Ашрафом Гани, прибывшим в Ашхабад для участия в церемонии открытия V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

Главы государств-соседей в ходе встречи обменялись мнениями по актуальным вопросам туркмено-афганского сотрудничества. Стороны высказались за диверсификацию взаимной торговли, в том числе за счет активизации связей по линии предпринимательских структур.

Глава Афганистана отметил, что инициированные Туркменистаном проекты строительства газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ) и Азиатского международного железнодорожного транспортного коридора станут большим вкладом в мирное урегулирование ситуации в Афганистане и устойчивое социально-экономическое развитие региона в целом.

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