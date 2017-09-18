Президент Туркменистана встретился с президентом Армении

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с президентом Республики Армения Сержем Саргсяном, прибывшим в Ашхабад для участия в открытии V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы активизации туркмено-армянских связей и расширения сотрудничества в различных отраслях экономики. По мнению сторон, уровень доверия и взаимопонимания позволяет Туркменистану и Армении выстраивать двусторонние отношения на перспективу.

Особое внимание в ходе встречи было уделено торгово-экономическим отношениям. В числе ключевых направлений здесь были названы энергетика, транспорт, текстильная промышленность, финансово-банковская система, агропромышленный комплекс и здравоохранение.

Лидеры двух дружественных государств также подчеркнули целесообразность открытия прямого авиасообщения между Ашхабадом и Ереваном.

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